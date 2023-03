Hechos se dieron en un duelo de Grecia vs Sporting FC

Redacción – El entrenador del Municipal Grecia, Mauricio Wright, demandaría a Ricardo Montero por supuestamente mentir en informe arbitral de un partido.

La intensión de Wright es esclarecer su caso con Montero, quién insertó hechos falsos en su informe arbitral, con el fin de perjudicar al respetado timonel en el juego de la fecha 11 entre griegos y Sporting FC.

En aquella oportunidad, el timonel señaló que una jugada el referí que en ese cuarto estaba como cuarto silbatero llegó al banquillo helénico con una actitud pésima a regañar a los miembros del equipo del Occidente, centrándose más en el timonel.

Con aparente prepotencia y mala actitud, Montero le pidió a Pedro Navarro (central en dicho juego) mostrarle la tarjeta roja a Wright, que tuvo que purgar tres partidos de suspensión por utilizar lenguaje insultante en contra del árbitro.

Pero el estratega señala que todo lo que escribió el silbatero en su informe no es real. Por ello, la defensa legal de Wright planea llevar el caso a los tribunales.

«Desde el punto de vista jurídico esa situación de insertar hechos falsos o describir situaciones que no han sucedido en un documento y luego se demuestra que eso no es cierto, eso constituye a un delito de falsificación de documento, eso obviamente tiene consecuencias desde el punto de vista penal, es algo muy serio y no es algo que se limita a algo desde el punto de vista deportiva, si no que se podría sancionar penalmente a las personas que cometan esos delitos. Precisamente estamos en las valoraciones y si Mauricio Wright considera que esto trasciende en la parte de los tribunales de justicia, pues lo haremos de esa manera, estamos valorando esa posibilidad», afirmó Federico Campos, abogado penalista de la ASODEN.