Expuso a un medio de comunicación que intentó contactarla

Redacción– Recientemente, Youcenar Castro, ex pareja de Bryan Ganoza, compartió en redes sociales que ha estado pasando por un mal momento, ya que sus dos hijos se enfermaron, sin embargo, el pequeño Bastian, fue quien más se complicó.

La joven ha mantenido a sus seguidores muy informados, subiendo historias de todo lo que hace, desde estar en el hospital, hasta no poder comer por las carreras.

Este jueves, la ex combatiente explotó en redes sociales, exponiendo a un medio de comunicación que la intentó contactar para entrevistarla y conocer sobre la salud de su hijo.

«Que falta de todo, dije que NO quería hablar al respeto lo único que les importa es hacer polémica de lo que sea así sea con la salud de un bebé, deberían de ser más empáticos y si digo que no quiero hablar de nada que no es el momento que cólera», agregó en un pantallazo.

Según afirmó la joven, estuvieron intentado contactarla en varias ocasiones, y contestó una de las llamadas porque no conocía el número de teléfono que le marcaba.

Anteriormente, la joven se mudó de casa, ya que vivía con su ex pareja, «El Cabro más Macabro», pero ante muchas peleas, y un video donde ella lo expone tratándola de «loca», todo parece indicar que el amor se murió.