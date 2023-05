Alajuelense tiene una gran presión de cara a la fase final

Redacción – El técnico argentino del León, Andrés Carevic, asegura que muchas veces se exageran las cosas que suceden en Alajuelense, donde también muchas veces no se valora las cosas buenas que hace el plantel rojinegro.

Carevic es consciente que alrededor de La Liga siempre se busca hacer un boom en cosas que no merecen serlo, debido que muchas veces se ve el resultado antes del estilo o forma de juego dentro del terreno de juego en los partidos.

Alajuelense venció con marcador de 4-0 al Puntarenas FC, gracias a goles obra de Aarón Suárez, Alex López, Carlos Mora y el panameño Freddy Góndola, le dieron un triunfo vital para los erizos que aseguraron el segundo lugar al llegar a los 41 puntos.

Ese buen rendimiento habla bien del León, que está cerrando bien la etapa regular para así buscar llegar en una curva ascendente a la etapa final, donde buscarán dar la pelea a toda costa darle una nueva alegría a su exigente afición.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y señala que acepta las cosas como son alrededor del León, que afina detalles para llegar inspirado a la fase final.

«Siempre busco que sean objetivos, pero únicamente muchas veces se basa en los resultados, entonces claro que se exagera acá, no valoran muchas cosas que hace La Liga, genera o el partido que jugó, pero hay que aceptar como son las cosas, pero tenemos claro que veníamos haciendo bien las cosas y únicamente no estaba reflejado en el resultado, hay que seguir adelante, seguir trabajando y no nos vamos a conformar con lo que tenemos, siempre estamos encima de lo que podemos mejorar y lo que estamos haciendo bien», afirmó Andrés Carevic.