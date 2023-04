¿Cuál será la verdad?

Redacción– ¡Continua la novela! Y es que, este miércoles, Diego Bravo reveló un dato que le dio la vuelta al caso entre Elena Correa y su esposo, Carlos Rodríguez.

Hace unos días se conoció que la ex Miss Costa Rica 2017, había pedido medidas de protección ante su esposo, al que acusó de agresión doméstica.

Sin embargo, parece que el empresario dio un dato revelador, en el que la mala de la historia sería Elena.

«Casi 3 años de matrimonio, nos encontramos separados luego de la denuncia que ella me interpuso. Tenemos 10 años de convivencia entre noviazgo y matrimonio, no tenemos hijos en común. Desde hace vario tiempo vengo sufriendo violencia emocional por parte de ella, ya que no me deja ver a mis hijos y nietos», agregó en el papel que reveló Bravo.

En la misma hoja, se ve como el empresario tacha a su esposa de «celosa, enfermiza e insegura».

Además, asegura que el 13 de este mes, la modelo le sustrajo más de 50 mil dólares de sus cuentas bancarias, aprovechando que él se encontraba dormido.

Por el momento, no se conoce quién estará diciendo la verdad, ya que ademas de estas imágenes, ambos se han mantenido reservados ante el tema.