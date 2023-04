Chamorro asegura que tiene tiempo sin bailar actualmente

Redacción – Aunque muchos lo conocen por su etapa como portero, Kevin Chamorro asegura que de niño tuvo que decidir entre ser futbolista o bailarín, ya que era otra de sus grandes pasiones cuando vivía en su natal Sardinal, Carrillo, Guanacaste.

Chamorro bailaba en el grupo Tierra Sardinaleña, donde era uno de los miembros más activos ensayando géneros como bachata, cumbia y hasta típico, pero eso sí, siempre intentó combinar su movimiento en la pista con el fútbol.

Pero eso sí, llegó un momento donde el actual arquero del Saprissa tuvo una charla con su madre, quién le pidió que se decantará por una de las dos actividades, debido que estaba faltando a presentaciones por culpa de asistir a partidos.

En su natal Sardinal recuerdan al hoy cancerbero morado como un buen bailarín, que solía hasta echarse gritos guanacastecos en las presentaciones.

Tras un tiempo pensándolo, Kevin Chamorro se terminó decantando por el fútbol, sin imaginar que gracias a su esfuerzo y calidad bajo palos ya se ha dado el lujo de jugar en primera división con Carmelita, San Carlos y en el Monstruo.

«Antes tenía otra diversión, que me gustaba bailar y siempre estuve en eso, casi me decido por bailar antes que el fútbol, de niño tuve que decidir entre ser bailarín o futbolista, mi mamá me dijo pero al final me decidí por el fútbol. Bailé durante ocho años con el grupo Tierra Sardinaleña, donde bailábamos desde típico hasta bachata, estuve ahí durante ocho años y dividía mi tiempo con el fútbol, algunos partidos me chocaban con presentaciones, entonces mi mamá me dijo que no podía seguir así y me tuve que decidir por el fútbol, ahora tengo muchísimo de no bailar, mi tiempo libre ahora se lo dedico a mi hijo, pasó con él y cuando tengo más tiempo voy al gimnasio o la universidad», afirmó Kevin Chamorro en charla con la UNAFUT.