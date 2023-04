Waston todavía no ha renovado su contrato con Saprissa

Redacción – El directivo y gran accionista de San Carlos, Luis Carlos Chacón, asegura que en el cuadro norteño están muy interesados en fichar a Kendall Waston, con quién ya agendó una reunión en busca de ofrecerle una jugosa oferta.

Waston termina contrato con Saprissa en diciembre, pero ya en junio podrá negociar con quién desee y aunque está en conversaciones con Ángel Catalina. Los morados aún no llegan a un acuerdo con el zaguero de 35 años, que ahora tiene a San Carlos interesado.

Según Chacón, San Carlos es un equipo que no solo ofrece dinero en sus ofertas, si no que también ven el tema de realización familiar y proyecto de vida, que es lo principal por encima de un contrato profesional a los futbolistas.

Incluso, el directivo señala que lo bueno está por venir para los Toros del Norte, que quieren volver a ser protagonistas en el fútbol tico. Por ello, tienen el objetivo claro de ir también por el fichaje de Esteban Alvarado, quién es arquero suplente de Saprissa.

La intensión de la junta directiva es sostener a Víctor Abelenda como entrenador, con el fin de que siga con su idea de juego y buen proceso, el cuál buscarán llevar jugadores de bagaje para que fortalezca aún más la institución norteña.

Luis Carlos Chacón dio una entrevista a Yashin Quesada y señala que no han termina de profundizar el tema con Waston, pero sí deja claro que desean ficharlo.

«Con Kendall yo tengo una muy buena amistad, tenemos un buen tiempo de estar conversando y desde el 2020 que regresó tuvimos un buen acercamiento, creo que a él y su entorno también le haría muy bien contar con Kendall. Estamos interesados en Waston, es un tema que no se ha terminado de profundizar, sin embargo, nos gustaría que este en el proyecto de San Carlos, ya agendamos una reunión. Cuando se de la oportunidad presentaremos una oferta, esperar y acá da mucho valor del comportamiento que tiene Kendall, ¿Quién no lo quiere tener en un equipo? no sé que palabra definir para no querer a Waston», afirmó Luis Carlos Chacón a Yashin Digital.

La tranquilidad de San Carlos y gran calidad de vida de la zona hace que los norteños se ilusionen con el chance de fichar a Esteban Alvarado, quién tiene ya ofrecimiento formal, así como con Waston que es seguido de cerca por los sancarleños.