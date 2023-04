Bolaños no hablará más sobre el tema

Redacción– Recientemente, Christian Bolaños se vio envuelto en una polémica con la modelo costarricense, Raquel Castro, la cual asegura que el jugador le ha enviados mensajes de una manera muy insistente.

Ante el revuelo que causó la polémica, el futbolista habló con el medio «CRHoy» y reveló su parte de la historia.

«Si me hubiera enterado por ella antes, lo entendería y lo hubiera conversado mas, porque anteriormente me había pedido subir un video musical y por diferentes razones se me escapó. Normalmente respondo a las personas, fans o seguidores, e intento sacar tiempo, porque son importantes para mí y las ayudo con el contenido que tienen y lo subo a mis redes para que salgan adelante. Esto lo conversé con mi esposa y le expliqué lo sucedido. Lamento que pasara esta situación, sinceramente», dijo a CRHoy.

Según sus declaraciones, todo se trató de un malentendido, ya que asegura que solo quiso ayudarla en su trabajo.

Además, confirmó que su esposa está enterada de la situación, la que él le explicó.

CRHoy afirmó que Bolaños no se referirá más al tema, y que la ex participante de Miss Costa Rica dijo no querer ser conocida por esta polémica.