Abasolo es consciente de la difícil situación de su club

Redacción – El gerente general mexicano de Guadalupe, Antonio Abasolo, asegura que si el cuadro capitalino desciende sería un duro golpe para el fútbol tico, ya que son un equipo que le dan mucha proyección a jugadores jóvenes en primera división.

Abasolo es consciente de la incómoda situación que vive su equipo, que tendrá cuatro finales más para evitar la caída al infierno del descenso.

Los josefinos son últimos de la tabla acumulada con 29 puntos, por lo que tienen prohibido perder más unidades, debido que Guanacasteca ya les sacó ventaja de tres, por eso los comandados por Fernando Palomeque sabe de la dura situación que viven.

Aunque muchos siempre critican a Guadalupe por ser un equipo sin afición ni arraigo en el cantón de Goicochea, Antonio Abasolo defiende a su club y deja claro que de consumarse el descenso, el fútbol tico podría sufrir un duro golpe.

«Nos quedan varias finales, hay que ir partido a partido y punto a punto para mantener la categoría, lo primordial es quedar y después pensar en un proyecto serio para no pasar más por esta situación. Lo principal es salvarnos y después analizar el futuro. No pensamos en eso de perder la categoría y no hemos pensado en un plan B, pero si descendemos, sería un duro golpe para el fútbol tico porque somos un equipo con mucha proyección para los jóvenes», dijo Antonio Abasolo, gerente general guadalupano.

Los capitalinos deberán enfrentar todavía a San Carlos en casa, además visitarán Pérez Zeledón, Santos de Guápiles y cerrar la fase regular ante La Liga en el Morera Soto.