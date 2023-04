Tejeda es un pilar del equipo que nació grande

Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto Molina, asegura que el único jugador en la planilla del equipo que nació grande que no tiene más de 1 año de contrato en el Club Sport Herediano.

En Fuerza Herediana están a la espera de que Tejeda defina si va renovar o no con el Team, ya que es la única pieza que les falta blindar en la institución rojiamarilla, que suele darle contratos por largos períodos a sus futbolistas.

Es por ello, que Soto Molina aclara que el único jugador del Herediano que algún club puede firmar en condición de libre es Yeltsin, quién tendría en sus planes hacer maletas para volver al fútbol internacional, por lo que pidió un tiempo para analizar todo.

Jafet Soto habló con Teletica Radio y deja claro que no se apega a ningún jugador, por eso dice que si el volante se queda estaría feliz, pero si se va para mejorar como deportista también lo hará, ya que desea que le vaya bien a un caballero como Tejeda.

«Toda la planilla está amarrada, pero el único jugador que no lo está en Tejeda, que puede firmar con cualquier equipo en junio, ya es un tema de él, nosotros estamos agradecidos con él, esperamos que se quede en Herediano. Han salido y han llegado jugadores. Yeltsin es un caballero y si tomara una decisión nos diría, Yeltsin Tejeda es el único jugador que no tiene más de 1 año de contrato en Herediano.

Yo no me apego a ningún jugador, me encanta que crezca, la carrera de un futbolista es corta y me encanta que crezca, si se queda feliz y si se va para mejorar pues también soy feliz, él no ha dicho que quería correr y quería tomarse su tiempo, él va más por una oferta internacional y buscará ir a Copa Oro para conseguirlo, creo que Yeltsin está buscando salir al fútbol internacional», afirmó Jafet Soto a Teletica Radio.