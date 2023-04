Campos está advirtiendo que cuentas se están haciendo pasar por él

Redacción– Glenda Umaña estuvo a punto de ser estafada por querer entrevistar a Jeaustin Campos.

La periodista contó la anécdota en su perfil de Facebook, donde advirtió a sus seguidores de la estafa.

«No saben lo que me acaba de pasar… Un estafador se hizo pasar por el ahora Director Técnico del Club Sport Herediano, #JeaustinCampos . Me contactó inicialmente por instagram y luego de intercambiar algunos mensajes me «aceptó una entrevista», dijo.

Según indicó en su publicación, todo iba normal hasta que la persona detrás del celular le hizo un comentario que la hizo ponerse en alerta.

«Yo toda emocionada, pues realmente quiero poder conversar de una forma profunda y respetuosa. Todo iba muy bien, acordando hora y lugar y en eso me dice que le da pena, pero que se le acabó el saldo del teléfono y que si le puedo depositar y apenas llegue a la casa me lo devuelve….¡PLOP!», agregó.

Las estafas por dinero ahora son más comunes, y le pueden pasar a todo el mundo, por lo que la comunicadora quiso compartirlo con sus seguidores.

Según indicó Umaña, su hermana le confirmó que sí era cierto, ya que Jeaustin Campos está advirtiendo que hay alguien haciéndose pasar por él.

La comunicadora parece querer la entrevista con el ahora técnico del Club Herediano, ya que insistió en que Campos le brindara el cara a cara.