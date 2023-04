Actriz de Orange is the New Black venía en un lugar, sin embargo, fue llamada a grabación de último momento.

Redacción– Comic Con Costa Rica (C2CR) anunció que la actriz Grace Currey estará en el evento que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo próximos.

Currey interpretó a Mary Bromfield / Mary Marvel en Shazam! Fury fo the Gods, película que estuvo en cartelera hasta la semana, también el universo de El Conjuro, ya que participó en la película Annabelle: Creation. Y en televisión participó en series como Ghost Whisperer, Bones y Revenge.

“Hemos hecho un doble esfuerzo para traer a una protagonista que estuvo recién en cartelera, como es el caso de Grace Currey en Shazam!, o actores de la serie de Netflix Wednesday como Victor Dorobantu (Dedos) y George Burcea (Largo), porque queremos complacer a todos los fans. Nos hemos propuesto darles una experiencia que no puedan olvidar. Con respecto a Diane lamentamos que no pueda acompañarnos y le deseamos la mejor de las suertes en su nueva filmación. Por supuesto que la esperamos el año que viene si sus compromisos así se lo permiten”, comentó Manu Quirós, productor de C2CR.

La participación de Currey en Comic Con Costa Rica 2023 se confirmó este domingo, luego de que se diera a conocer la cancelación de la actriz de Encanto y Orange is the New Black, Diane Guerrero, quien debido a un llamado a filmación de último momento, no podrá participar este año en el evento.

Entradas:

En el sitio www.eticket.cr y el sitio www.comicconcostarica.com ya están disponibles los paquetes de los diferentes invitados, opciones muy completas para poder estar más cerca de los artistas, obtener una fotografía con ellos, un autógrafo y participar de los paneles que se realizarán durante C2CR, así como la entrada a los dos días y otros beneficios especiales como descuentos con marcas que estarán en el evento con sus stands. Las entradas que quedan disponibles son las de un día.