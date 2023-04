Norteños quieren dar dos bombazos fichando a Alvarado y Waston

Redacción – El inversionista y directivo de San Carlos, Luis Carlos Chacón, asegura que no pueden competir con los presupuestos económicos de los clubes grandes del país, por lo que siempre buscan ofrecer otro tipo de cosas en sus ofertas a jugadores.

Chacón es uno de los altos jefes de los Toros del Norte, que ha ido fortaleciendo su proyecto teniendo al popular «Pollo» como una de esas piezas centrales en el club.

San Carlos ha dado de que hablar luego de que se diera a conocer que ya le hicieron una oferta para fichar a Esteban Alvarado, quién termina contrato con Saprissa en las próximas semanas. Así como la opción de buscar el fichaje de Kendall Waston.

Desde la óptica del miembro de la junta directiva sancarleña, ellos ofrecen algo más que fútbol y si se van en la parte salarial no podrían competir con presupuestos de equipos como Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa o Club Sport Herediano.

Luis Carlos Chacón dio una entrevista a Yashin Quesada y contó que San Carlos es una zona del país donde se encuentra paz, lo que es clave a la hora de fichar jugadores.

«Nosotros basamos nuestra estructura de fortalecimiento en lo que creemos que hoy se necesita en una ecuación diferente, no podemos competir con presupuestos de los clubes grandes, pero creo que San Carlos es más que fútbol, queremos en el proyecto gente que no solo piense en fútbol, si no que piense a futuro. San Carlos es un lugar sano para vivir, un lugar donde realmente se encuentra paz, tal vez el más indicado es McDonald que se vino para acá, somos una región de gente cordial y que se compromete, que es muy seguro», afirmó Luis Carlos Chacón a Yashin Digital.