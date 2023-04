Ese día Gerardo Zamora llegó, sonrió y ella recibió a su amigo con un abrazo

Redacción- La periodista Lizeth Castro recordó con un emotivo blog el último mensaje que recibió de su ex compañero y amigo Gerardo Zamora.

Castro contó que el 19 de febrero hubo una reunión de cincuenta personas, todos habían sido compañeros en el Canal y NC4 el noticiero.

Ese día Gerardo Zamora llegó, sonrió y ella recibió a su amigo con un abrazo.

«Gerardo Zamora llegó. Llegó, sonrió y se detuvo en la puerta, desde donde nos vio a todos. Alguien, creo que Mau Chinchilla, me dijo: “Liz, vaya, dele la bienvenida a Gerardo”. Fui donde él y nos abrazamos». Asegura Lizeth.

Un detalle que la periodista recuerda es que «Gera» había dicho que quizás no llegaría. Además tuvieron una conversación en dónde él le dijo que nada de lo que estaba pasando había sido fácil.

Los cambios de humor como consecuencia de medicamentos, y los dolores de cabeza, provocaban que él no tuviera ganas de salir de su casa. Sin embargo, entre su optimismo recalcó que estaba mejorando.

«¿Y saben qué? A partir de ahí, todos nos devolvimos en el tiempo y fuimos compañeros de nuevo. Y el lugar se llenó de risas, abrazos, conversar de anécdotas, chistes, carcajadas, apodos, ponernos al día, comer, jugar, bailar -Gera prefirió quedarse sentado, muerto de risa, viendo a los que hacíamos que bailábamos- y no hubo ninguno de nosotros que no se tomara foto con él.» Relató Castro.

No obstante, la comunicadora no olvida el último mensaje que recibió por WhatsApp, con gran emoción y como una despedida de su amigo y ex compañero.

“Gracias Liz!! Ayer fue un día de mucha luz!! Fue una bendición verles y recordar momentos tan especiales”. Agregó.

Sin duda, Gerardo dejó un legado grande en el corazón de muchas personas, quienes siempre lo recordarán como una excelente persona y sobretodo un gran amigo.