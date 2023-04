Redacción- El Nottingham Forest perdió 2-0 ante el Aston Villa con Navas como titular que no puede hacer todo solo y así ver de cerca el descenso, ya que ahora se ubican en la casilla 18 de la Premier League.

Durante los primeros 20 minutos del primer tiempo, Navas no tuvo tanta acción ya que el Aston Villa no estuvo fino de cara a marco.

Al final del primer tiempo, el Forest tuvo algunas chances claras de gol pero no pudieron anotar debido al buen trabajo defensivo del Villa.

Llegó el primer gol del partido, apareció Bertrand Traore para sacar un remate que dejó sin posibilidades a Keylor Navas tras rechazar un centro y Shelvey regaló el balón y en 48 minutos del complemento poner el 1-0.

He's at it again. 👀

Bertie forces Navas into a save, before pouncing onto the loose ball and placing his second effort into the corner! 🔥

🟣 1-0 🟡 [48'] #AVLNFO https://t.co/FfXfudUBo1

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 8, 2023