Fue hospitalizado en Chile

Redacción– Prince Royce compartió unas fotos postrado en una camilla de hospital, con un mensaje informando a sus seguidores lo que le había sucedido.

«Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prince Royce (@princeroyce)

Según informó, tuvo una reacción alérgica, sin embargo, no especificó ante había reaccionado de tal manera.

Entre las imágenes, se ve como se brotó en alergia, la cual le dejó desde el cuello, hasta la espalda roja.

El dominicano, agradeció al programa «The Voice Chile» y al hospital, por atenderlo como si estuviera en su hogar.