Dicen que es un tema que como agrupación política les preocupa mucho y por el cual han alzado la voz en reiteradas ocasiones.

Redacción – El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hace un llamado al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que tome medidas debido a las altas tasas de interés que afectan a los ticos en la actualidad.

Según la agrupación rojiazul, reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) podría contribuir a aliviar el bolsillo de miles de costarricenses.

Debido a que los socialcristianos aseguran que estas personas se encuentran a punto de abandonar sus hipotecas y emprendimientos, ante la imposibilidad de cancelar los créditos.

Cabe recordar que en diciembre de 2021, el BCCR elevó la TPM de 0,75% a 9%, lo que significó un incremento de 8,25% en una coyuntura donde existen altos niveles de desempleo y perspectivas poco favorables debido a la pandemia del Covid-19.

«Es un tema sobre el cual el Partido Unidad Social Cristiana ha venido dándole seguimiento desde hace varios meses, ha habido control político en la Asamblea Legislativa, pero creemos que es trascendental tener esta conversación a pocos días de que el Banco Central se reúna para definir el futuro de la política monetaria del país», apuntó el presidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo.

El drástico cambio ya explicado significó, por ejemplo, que una persona con un préstamo de ₡50 millones, cuyo pago de intereses era de ₡345.000 pasará a pagar ₡571.000, o sea un incremento del 65%.

El BCCR ha sostenido que una política monetaria neutra se presenta cuando el TPM es

de 1% superior a la expectativa de inflación.

Dicho rubro actualmente es de 8.50%, lo que significa 3,4% por encima de ese indicador, situación que arrastra efectos negativos para las familias, empresas y hasta el mismo Gobierno.

«Es un tema que afecta a todo el país, a todas las clases sociales, a los trabajadores, a la generación de empleo, a la productividad, es un tema de suma importancia que está afectando a las personas que tienen créditos en colones, créditos en dólares, todos están siendo afectados».

«Actualmente Costa Rica también tiene un problema o una dificultad para que el sector productivo y los emprendimientos puedan tener acceso a los créditos, entonces hay muchas operaciones de emprendedores con quienes me he reunido que sus operaciones están en créditos personales, porque no tuvieron la suerte de poder tener recursos de banca para el desarrollo o de créditos con tasas más beneficiosas para su emprendimiento o para el desarrollo de su negocio y entonces están financiando sus operaciones en créditos personas que de por sí ya son más caros», explicó jefa de la bancada socialcristiana, Daniela Rojas.