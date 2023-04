Soto pide que todo sea por igual en el fútbol tico

Redacción – El polémico directivo de Herediano, Jafet Soto Molina, pide seguridad en los partidos y acusa que en los estadios le gritan «carelitro», así como otras ofensas que no lo dejan ver los partidos del equipo que nació grande en paz.

Soto señala que en el Clásico Provincial, la afición liguista lo pasó insultando en coro durante todo el partido, donde le gritaban «Jafet hijo de puta», así como otras ofensas que hicieron que la policía llegara a resguardar al directivo.

Incluso, en la visita florense al Estadio Ebal Rodríguez del Santos tuvo que lidiar con aficionados que le pasaron gritando «carelitro» durante todo el compromiso. Ese tipo de cosas es solo una parte de lo que debe soportar Soto Molina.

Jafet Soto asegura que debe hacer todo por igual, ya que él siempre debe lidiar con ofensas en su contra causándole un gran molestia para poder asistir a estadios del país.

«Deberían escuchar lo que me decía la barra de La Liga, a ver si se mete la política, se meten hablar abogados y si se meten a decir todo lo que me decía la barra de La Liga, que me grita Jafet hijo de puta, la puta de tu madre, todos en coro. Aquí queremos rasgarnos las vestiduras y la semana pasada en Guápiles tuve dos personas diciéndome carelitro todo el partido, entonces paremos el fútbol y hagamos todo sea igual, porque yo me siento desprotegido, hasta la Fuerza Pública tuvo que llegar a la par mía para ver un partido de fútbol, por todo lo que me cantaba la barra de Alajuela, indudablemente a mí me molesta, todos debemos aprender», afirmó Jafet Soto a Fútbol Sin Censura.