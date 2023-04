Ugalde siempre tiene abangareños apoyándolo donde vaya con ADG

Redacción – A sus 27 años, José Ugalde vive un cuento de hadas vistiendo los colores de Guanacasteca, club que ama el delantero de gran forma y que tiene a todo Abangares orgulloso al ver como su hijo del cantón destaca en primera división.

La vida le ha dado un enorme giro positivo a Ugalde, ya que pasó de estar jugando futsala con su pueblo y trabajar con miel de abeja a dar de que hablar en la máxima categoría con la camiseta de ADG, donde están fascinados con su notable rendimiento.

En el Clausura 2023, el atacante registra 820 minutos en 14 partidos, donde se ha lucido con dos asistencias y tres goles. Sus víctimas han sido Cartaginés, Herediano y recientemente Guadalupe FC, que cayó 2-0 ante Guanacasteca.

Incluso, cada vez que anota con los guanacastecos besa el escudo del cuadro nicoyano, demostrando su gran amor por el club ganándose por completo a los fanáticos.

Su buen toque de balón, velocidad e inteligencia para jugar hablan bien de «Pitillo» -apodo del ariete- que es de los jugadores que Horacio Esquivel le ha dado más confianza, ya que fue él que descubrió su calidad y sin ningún temor le dio oportunidad en primera.

Eso ha hecho que vecinos de Abangares siempre le den un respaldo extra al futbolista, que ha servido de inspiración para jóvenes del cantón minero de Costa Rica, que sacan pecho con el atacante que porta la camiseta número 24.

José Ugalde asegura que el plan de los pamperos es mantenerse en la primera división, categoría de la cuál desean mantenerse cueste lo que cueste este semestre.

«Estamos peleando, hay que seguir porque esto no ha terminado todavía. Gracias a Dios se me da la anotación, ojalá vengan más. Desde el primer día que llegué siempre me mostraron apoyo, mi afición que viene desde Abangares que siempre son bastantes, ahora seguir porque este equipo es de primera división, eso es lo que queremos el equipo, directiva y afición, quedarnos en la máxima categoría», dijo Ugalde a Desde La Banca.