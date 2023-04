Todo apunta a que ha sido atacado por su supuesta relación cin Kendall Jenner

Redacción– El rumor de que Bad Bunny y Kendall Jenner están manteniendo una relación cada vez es más fuerte, y todos sus fans se preguntan por qué lo ocultan tanto.

Este fin de semana, el puertorriqueño se presentó por primera vez en Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, siendo el primer latino en hacerlo.

En el festival, se le ha visto junto Kendall, sin embargo, no hay rastros de que pronto confirmen su relación.

Ante eso, el cantante aprovechó su presentación en el escenario, para mandar un fuerte mensaje a todos sus seguidores, quienes según él, creen saber todo acerca de su vida.

«Yo quiero decirles que humildemente, la gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben. No saben lo que sentimos, lo que pensamos y como en realidad vivimos», afirmó.

Según el artista, en redes sociales se puede decir mil cosas, pero no la realidad.

Ante la indirecta que hizo el puertorriqueño, muchos de sus fans aseguraron que se trataba sobre los fuertes rumores que hay en redes sociales sobre su posible relación con Kendall, y lo mucho que han sido atacados.