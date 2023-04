En redes sociales rondan los rumores de posible conflicto entre ella y la hermana de su prometido, Laura Ortega

Redacción– Redes sociales como Twitter están llenas de rumores acerca de un posible conflicto entre la periodista, Michelle Naranjo y la cantante, Laura Ortega.

Naranjo anunció a finales de marzo su embarazo junto a su novio el piloto, Gustavo Ortega, y este fin de semana, anunciaron su compromiso.

Ante los rumores que rondan en redes y los usuarios pidiendo explicaciones de la posible pelea entre Laura y Michelle, la comunicadora quiso dar la cara.

«Estoy consciente de que en los últimos días han circulado chismes y conversaciones en redes sociales sobre temas que únicamente nos conciernen a mí y a mi familia. He decidido que por respeto a todas aquellas personas cercanas e involucradas, no me referiré a los comentarios que se están compartiendo, aún consciente de que hay información que puede ser muy lejana a la realidad», agregó naranjo en su cuenta de Instagram.

Según explicó, su energía está dedicada a la etapa que está viviendo de su embarazo.

Con respecto a su embarazo, también mencionó que estaba en juego, ya que quiere tener paz y hay personas asumiendo cosas acerca de su hijo, el cual no ha nacido.

El conflicto entre ambas sigue siendo todo un misterio, ya que ninguna ha hablado directamente con respecto al tema.