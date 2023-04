Nava también tiene buena relación con los jugadores fuera de la cancha

Redacción – No hay dudas de la fantástica carrera deportiva de Keylor Navas, la cuál le ha permitido al arquero costarricense jugar al lado de Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé, lo que refleja la gran calidad de los compañeros que ha tenido el tico.

Navas considera como un privilegio ser compañero de cracks del deporte rey, así como otros grandes futbolistas como Bale, Kross o Sergio Ramos, con este último tiene un gran amistad, que ha hecho incluso que el español conozca Costa Rica.

Para el costarricense los momentos vividos al lado de grandes figuras son ratos lindos que atesora, por eso siempre le ha pedido a Dios que le ayude a cumplir con creces y así demostrar que tenía lo necesario para resaltar dentro de la cancha.

Keylor Navas brindó una entrevista a Telemundo Deportes, donde sacó a relucir la gran cantidad de futbolistas de renombre que ha tenido a su lado a lo largo de su carrera deportiva, donde resalta haber ganado tres UEFA Champions League con Real Madrid.

«He tenido el privilegio de jugar con Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé, pero también he tenido la oportunidad de jugar al lado de Neymar, Gareth Bale, Benzema, Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kross, Sergio Ramos y entonces podría seguir diciendo una lista gigantesca de grandes jugadores que he tenido ahí cerca, que he disfrutado, son momentos muy lindos y más los vividos en los partidos, que uno ve alrededor y por eso le doy gracias a Dios, le pido ayudar al equipo, tomar la responsabilidad que me toca y hacer bien mi trabajo. Mucha gente los ve por tele pero son grandes personas, tengo buena relación con ellos, creo que eso me gusta, que es lo que deja el fútbol poder disfrutar dentro y fuera de la cancha», afirmó Keylor Navas en entrevista con Telemundo Deportes.

A sus 36 años, Navas vive una situación complicada con la camiseta del Nottingham Forest, que está ubicado en la casilla 18 con 27 unidades en 31 jornadas. Al cuadro del tico le queda siete fechas para evitar el descenso a la Championship.