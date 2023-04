Buscan conocer si se activaron los protocolos para atender casos de relaciones impropias.

Redacción – La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicita que se realice una investigación sobre las instituciones que tuviesen conocimiento del caso de la menor de 13 años de edad que se convirtió en madre hace nueve meses.

Esta menor de edad fue a la que le robaron su hija la tarde del pasado domingo mientras caminaba por vía pública en Cartago.

Situación por la cual la agrupación rojiazul le pide al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva sobre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Hospital Max Peralta y cualquier otra entidad que tuviese conocimiento del caso.

Más aún para las instituciones que no hayan activado sus respectivos protocolos establecidos para atender casos de relaciones impropias.

«Esto es un caso que tiene al país consternado, y a nosotros particularmente como fracción nos tiene indignados, es un tema que no se puede pasar por alto, donde no sabemos si se aplicaron o no todos los protocolos, ni siquiera sabemos si existen los protocolos necesarios para estos casos», aseguró la jefa de la bancada del PUSC, Daniela Rojas.

Cabe recordar que el principal sospechoso de sustraer a la bebé es un hombre de 33 años de apellido Casasola quien ya fue detenido por las autoridades, inclusive ya recibió seis meses de prisión preventiva.

Además, el aparente responsable de este hecho podría ser el padre biológico de la bebé, situación por la que estaba programada una prueba de paternidad con el fin de determinar esta posibilidad.

Situación que sería el motivo por el cual Casasola habría recurrido a robar a la menor de nueve meses de nacida, misma que continua desaparecida.