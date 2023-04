La muerte del joven cantante impactó al mundo entero

Redacción– Un vidente del FBI en Estados Unidos, llamado Dr. Rob, se contactó con Julián Figueroa, después de su fallecimiento.

En un video que ronda por las redes sociales, se ve como el vidente en el programa de televisión mexicano, «Chisme no like», dice los mensajes que Julián le dejó a los distintos integrantes de su familia.

“Él le dice a su mamá que la perdona por lo que hicieron con su cuerpo. El mensaje que Julián le quisiera dar a su hijo es que sea feliz, que tenga metas, que no vaya a cometer los mismos errores que él cometió, que no vaya a ser como él, que no llene su mundo con lo que es el dinero, el poder y la fama, que él tenga sus propias metas y sea feliz”, dijo en pleno video.

Uno de los mensajes que más impactó a todos, fue cuando le preguntó si había sido verdad que murió del corazón y lo negaba.

«Están diciendo que él falleció por un ataque de corazón, esto no es cierto, eso no es cierto”, mencionó.

Con respecto a su esposa y madre de su hijo, Figueroa dijo que le agradecía mucho, por haber sido la única que lo acompañó.

La entrevista al psíquico fue dividida en dos partes, y el programa menciono que muy pronto revelarán la segunda parte.