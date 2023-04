Brumosos son terceros del torneo

Redacción – El mediático timonel del Cartaginés, Paulo César Wanchope, asegura que lo importante es clasificar a semifinales, por lo que deben olvidarse de lo sucedido ante Alajuelense, que se dio un tremendo paseo al ganar por 0-5 en el Estadio Nacional.

Wanchope le pide a sus jugadores levantarse para poder luchando en el cierre de la fase regular, donde cayeron al tercer lugar al registrar 36 unidades en 20 fechas. Esa situación ha hecho que el plantel se tracen cerrar de gran forma el certamen.

Incluso, la estrepitosa caída ante La Liga hizo que los brumosos dejaran atrás una gran racha ganadora (siete victorias y un empate) ese paso es el que tiene a los de la Vieja Metrópoli a un punto de sellar matemáticamente su boleto a las semifinales.

Paulo César Wanchope habló en conferencia de prensa y considera que en ocasiones es necesario llevarse golpes como el sucedido ante La Liga, con el fin de crecer más.

«Lo importante es clasificar y olvidarnos de lo sucedido ante Alajuelense, ya una vez que estemos adentro, ya empezamos de cero y creo que en el alto rendimiento no siempre se gana y debemos cada quién levantarnos para seguir luchando, nosotros es seguir luchando, estamos con muchas opciones de clasificar, pero ya vendrá la otra etapa para replantear. Uno para crecer debe llevarse estos golpes, pero hay que seguir, ahorita el sábado que viene debemos competir, no hay espacio para bajar de la cabeza, solo queda tomar apuntes y evaluación, queríamos competir bien y no se hizo, hay que competir y eso es muy sencillo, uno no puede salir a dar excusas», afirmó Paulo César Wanchope.

Los brumosos cerrarán la fase regular ante Grecia y Sporting FC. En dichos duelos, los comandados por «Chope» buscarán volver a lavarse la cara.