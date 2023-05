Ali es miembro de Fuerza Herediana

Redacción – El presidente honorario del Herediano, Aquil Ali, asegura que hay jugadores que ya no sirven en el equipo que nació grande, por lo que se vendrá una limpia en el plantel rojiamarillo de cara al Apertura 2023.

Los florenses están en etapa de análisis de la planilla al quedar fuera de la final del torneo, con el fin de tomar decisiones con respecto a llegadas y salidas, de estas últimas se espera que entre cinco a seis jugadores dejen la institución.

A lo interno del cuadro rojiamarillo, ya empezaron a sumar fichajes al anunciar las llegadas de Aarón Cruz y Alexander Lezcano, arqueros que le darán competencia a Bryan Segura. Se espera que en los próximos días confirmen más movimientos.

Aquil Ali habló con amprensa.com y contó que Jeaustin Campos será el encargado de elegir la nueva planilla del equipo rojiamarillo, así como en unión con Robert Garbanzo.

«Yo creo que Jeaustin Campos y Robert Garbanzo van a empezar analizar los jugadores para ver quién se va quedar y quién no, nosotros vamos a tener que armar un equipo alrededor de lo que va decidir Jeaustin Campos, porque aunque nosotros tenemos un equipo, ya vimos que no está dando la talla. Hay jugadores que ya no sirven en el Herediano, ese es mi creer», afirmó Aquil Ali.