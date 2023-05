Waston buscará ser una pesadilla para el León

Redacción – El espigado defensor morado, Kendall Waston, nunca ha anotado un gol en el Estadio Alejandro Morera Soto, por lo que tiene como meta hacerle en algún momento de su carrera y que mejor que sea en la final de ida ante Alajuelense.

Waston buscará ser un dolor de cabeza para la defensa del León, que deberá tener cuidado con el zaguero de 1,96 metros de altura, que recientemente firmó con Saprissa una renovación de contrato válida hasta mayo del 2027.

Para el defensor de 35 años ha sido algo bonito haber anotado ya en casi todos los estadios del país, pero entre sus pendientes está La Catedral rojinegra, donde se le ha negado la oportunidad de gritar gol con la camiseta del Saprissa.

Kendall Waston habló con AMPrensa.com y reconoce que espera abrir esa brecha de anotar en la casa manuda en algún momento, ya que siempre enfrentar al más enconado rival del Monstruo hace más bonito enfrentar la final.

«Vieras que no me quita la paz, mi prioridad es que Saprissa gane y mi prioridad es tratar de tener la defensa bien y mantener el marco en cero, ya si se da el plus del gol a donde sea es una bendición para mí. No sabía ese dato, hace unos meses me dijeron nunca he anotado en el Morera Soto, en algún momento lo haré y podré abrir esa brecha», afirmó Kendall Waston a AMPrensa.com.

Los morados afinan detalles para el juego de ida ante Alajuelense pactado para este jueves 18 de mayo a las 8:00 pm en La Catedral rojinegra, que se vestirá de gala para el encuentro que reunirá a las dos aficiones más grande de Costa Rica.