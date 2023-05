Alemán no se guardó nada en contra del goleador histórico del fútbol tico

Redacción – El ex-jugador del Monstruo, Allan Alemán, le mandó un contundente mensaje a Víctor «Mambo» Núñez, a quién le dice que no le puede faltar el respeto al Deportivo Saprissa, tal y como lo hizo previo a las semifinales.

Alemán no se guardó nada contra Núñez, quién hace unos días atrás dijo que Herediano le iba a ganar bien la serie al Saprissa en semis, pero sus palabras más bien le han generado una ola de burlas debido que los morados avanzaron con global de 4-1.

Para el «Súper Ratón» no se puede faltar el respeto a un club como Saprissa, que es el actual campeón y que desde el torneo pasado ha tenido poco margen de error, lo cuál les ha permitido estar ya a 180 minutos de ser bicampeones en el Clausura 2023.

Allan Alemán vaciló al Mambo Núñez en el programa La Platea de TD Más y le pidió no faltarle más el respeto a un equipo como el Monstruo, que despedazó al Team en semis.

«Sporting se asustó al éxito, Heredia no le daba miedo a nadie. Usted no le puede faltar el respeto a Saprissa, que tiene 50 partidos y de los cuáles ha tenido tres o cuatro tropiezos, no le puede hablar de Saprissa que es el actual campeón, que el torneo pasado fue prácticamente perfecto, se equivocó en las primeras fechas y en este se equivocó en dos, ahora que nos toca Alajuela yo no puedo hablar mal de Alajuela, porque si es un equipo complicado para Saprissa», afirmó Allan Alemán en el programa La Platea de TD+.