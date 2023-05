Campos espera una mejor versión de sus pupilos

Redacción – El mediático entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, asegura que hubiese sido justo un empate en la semifinal de ida entre morados y florenses.

Campos salió disgustado por la caída de 1-2 del equipo que nació grande ante Saprissa, que aprovechó los errores garrafales del Tigre florense, que los pagó caro y por eso ahora irá a La Cueva herido tras perder el primer round de la eliminatoria.

Aunque el Team mejoró en el segundo tiempo, el Monstruo mostró jerarquía y carácter para poder ganar y así darle una gran alegría a su gran afición en todos los rincones de Costa Rica.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que desde su óptica lo justo era el empate en el Estadio Colleya Fonseca, pero lamentablemente no fue así.

«Hay que reconocer que dejamos de hacer algunas cosas, aparte de los errores garrafales que fueron los dos goles. Pero es algo que perfectamente se puede resolver, es una situación específica que nos llevaron a no salir con el empate, me parece que hubiese sido justo un empate en la ida, insisto que ellos tuvieron oportunidades y se dieron al estar en desventaja por la mala marca. A mí no me gusta hablar de mis colegas, soy respetuoso de ellos, al final son colegas pero estamos tal vez en estos equipos han heredado cosas lo que hemos tenido, hubo irregularidades que no permitieron que Herediano fuera regular en el campeonato», afirmó Campos.