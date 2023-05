Manudos impusieron un nuevo récord de goles en el fútbol tico

Redacción – Alajuelense está viviendo un torneo bastante regular en cuánto a su cuota de goles, ya que se dan el lujo de tener ya registrados 52 anotaciones, sacando a relucir así el gran trabajo que está realizando Andrés Carevic con su cuerpo técnico.

Los manudos impusieron un récord este semestre, ya que superaron su hito de 49 goles en un torneo en el actual Clausura 2023, donde solo en la fase regular registraron 50 festejos y tras la ida de la semifinal llegaron a 52 tantos, tras el 2-2 ante Cartaginés.

Eso hace creer a Carevic que no son un equipo predecible, debido que se ve el enorme poder de la institución rojinegra a la hora de atacar, lo que motiva de gran forma al Equipo de su Gente de cara a la definición de la serie ante los brumosos.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y señala que esos grandes números demuestra que La Liga es un equipo crea muchísimas opciones de gol, así como un plantel que se esfuerza siempre al máximo en busca de darle alegrías al liguismo.

«La opinión de que sea predecible no creo, no sabía que este era el mayor torneo con respecto a los goles, ese es el reflejo del trabajo y esfuerzo, no es fácil en un torneo tener 52 goles, sumamos 50 goles en fase regular y ahora dos más en semifinales, además de crear muchísimas opciones de gol más, eso habla que somos un equipo que se ha esforzado mucho y ha trabajado, que impone e intenta, ese es el camino de tratar de lo que generamos ser determinantes y contundentes para a la hora de funcionamiento de un partido, donde uno sea superior se vea reflejado con goles», afirmó Andrés Carevic.

Los manudos buscarán llegar inspirados a la vuelta de la semifinal ante los brumosos, la cuál está pactada para este próximo sábado 13 de mayo a las 8:00 pm.