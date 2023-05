Martínez es de los mejores jugadores del León

Redacción – Empate de 2-2 en el Estadio Fello Meza en la ida de las semifinales le dejó un amargo sabor de boca a los manudos, que según Carlos Martínez tienen un gran coraje en todo el plantel, debido que saben lo que significa La Liga.

Martínez confía en que Alajuelense saque la faena en el Estadio Alejandro Morera Soto, que se vestirá de gala para la definición de la serie entre manudos y brumosos, que aliados con un doblete de Marcel Hernández salvaron la paridad en el primer round.

Para el lateral de 23 años, en el plantel erizo no están nada contentos con el resultado de la ida, por lo que dejan claro que la serie está abierta y por ello, tienen la mentalidad de liquidar todo en Alajuela y así dejar en el camino a los comandados por Wanchope.

Carlos Martínez habló con Teletica Radio y afirma que tratarán de corregir todo cuándo sean locales ante Cartaginés, con el fin de no cometer fallos que terminen pagando caro.

«Existe un coraje de parte del grupo por eso de tratar de sostener la victoria, pero un 2-2 en este lugar no es malo y si bien no estamos del todo contentos, pero sabemos que la serie esta abierta y en casa podemos sacarla. Son cosas que pasan, uno no puede vivir del hubiera, ya trataremos de corregir en casa. Uno en ningún partido quiere cometer errores y ser perfectos por decirlo así, en estas instancias sale caro cometer errores.

En el primer tiempo tuvimos bastante ocasiones, un equipo difícil y muy fuerte, existe un gran coraje en el plantel, sabemos lo que significa La Liga, sabemos lo que significa cada uno de los jugadores, hay buenos jugadores acá y sabemos que tenemos que representar al club de la mejor manera, ahora buscaremos el gane en casa», afirmó Carlos Martínez a Teletica Radio.

En Alajuelense esperan que los manudos llenen las gradas de La Catedral este sábado 13 de mayo a las 8:00 de la noche, en un duelo que promete grandes emociones.