Hernández vive un fabuloso momento en el torneo

Redacción – Cada vez que Marcel Hernández juega al Cartaginés es sinónimo de gol, gracias a la extraordinaria calidad del delantero cubano, que a sus 33 años asegura que no tiene techo y su intensión es seguir elevando su nivel en la cancha.

Hernández demostró su gran olfato goleador en la ida de las semifinales ante Alajuelense, que volvió a sufrir al atacante isleño que se destapó con un doblete para dar cifras de 2-2 al primer round de la decisiva serie del torneo.

Para el delantero del Cartaginés, tener un límite en su nivel es algo que no pasa por su mente, por ello pese a que a veces siente dolores, su mentalidad es como si estuviera siempre al 100%, lo que refleja su gran fortaleza.

Cartaginés bajó todos los santos y se metió en la pelea pic.twitter.com/rPWGK02ITJ — TD Más (@tdmas_cr) May 11, 2023

Ya son 114 goles de Marcel en el país, al cuál arribó desde el año 2018. Eso refleja que el delantero llegó para escribir su nombre en letras de oro en el fútbol tico, debido que todavía sigue pesando de gran forma en la institución más longeva de Centroamérica.

Marcel Hernández conversó con Teletica Radio y señala que también parte del empate ante La Liga, no solo fue por su doblete, si no que también por la afición brumosa, que ve al cubano como un verdadero ídolo ya que el mismo no se cansa de darles alegrías.

«Mi idea es seguir elevando mi nivel, yo no tengo techo, a pesar de que tengo 33 años yo no tengo techo, eso está en la mente. Lo represento y vivo, cuando estoy en el camerino con dolores, yo le digo a mi mente que no tengo dolores, yo no había entrenado y jugué 90 minutos. Parte del empate es de nuestra afición, uno lo siente desde adentro, te mete y te hace correr, creo que va ser crucial y vital, Cartago en casa es fuerte y un rival difícil, a uno se le eriza la piel cuando sale a calentar y estamos muy agradecidos con eso», afirmó Marcel Hernández a Teletica Radio.