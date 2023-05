Hernández es un dolor de cabeza para Alajuelense

Redacción – Aunque muchos pensarían que Marcel Hernández guarda algún tipo de rencor o malestar contra Alajuelense, el delantero cubano señala que le tiene mucho cariño a La Liga, gracias al gran trato que le dieron en su paso por la institución.

Hernández es un dolor de cabeza para el León, ya que la mayoría de veces que enfrenta al isleño casi siempre anota, tal y como pasó en la ida de las semifinales, donde el ariete se destapó con un doblete en el 2-2 presentado en el Estadio Fello Meza.

Esos tantos hablan bien de la gran calidad del cubano de 33 años, que afirma que se lleva bien con todos en la institución rojinegra, aunque eso sí, señala que ahora defiende al Cartaginés por lo que debe cumplir con su trabajo, por ello ya suma 114 goles en el país.

Marcel Hernández habló con Tigo Sports y deja claro que todos los goles son especiales, no solo contra Alajuelense ya que es parte de lo que debe hacer como jugador.

«Le tengo mucho cariño a La Liga la verdad, siempre lo he dicho, tengo una gran amistad con todos, con los profes y la gente de prensa, tengo una gran amistad con todos, siento un gran cariño por ellos y sé que es recíproco, todos los goles son especiales, no contra La Liga si no que contra cualquier rival, al final debo hacer mi trabajo, Cartaginés es la institución a la que me debo, los goles son especiales no contra La Liga, si no que contra cualquier rival», afirmó Marcel Hernández a Tigo Sports.