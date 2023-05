Venegas marcó 16 goles en el torneo tico

Redacción – El ex-jugador de Alajuelense, Armando «Caya» Alonso, asegura que es difícil matar a Johan Venegas por solo una jugada que falló en la pasada Gran Final.

Alonso es muy amigo del goleador de La Liga, que ha sido duramente cuestionado por un fallo una opción clara de gol al minuto 16 del primer tiempo en San Juan de Tibás, que fue el detonante de las grandes críticas para el «Cachetón».

Incluso, en una pared del Morera Soto un fanático rayó la frase: «Venegas maldito hijo de pu…», lo que demuestra el malestar del liguismo con el atacante, que a pesar de haber anotado 16 goles en el torneo, un fallo lo tiene en el ojo del huracán.

Y es que, Johan no pesó en toda la fase final, donde ni siquiera marcó un gol generando un ambiente hostil hacia él, pero eso sí, Alonso cree que por una sola acción no se puede enviar a la basura el gran trabajo de su amigo.

Armando Alonso salió en defensa de Johan Venegas y en charla con AMPrensa.com mandó un mensaje a quiénes critican al atacante liguista por su error.

«Es difícil matar a Johan Venegas por una sola jugada, es el goleador del torneo y que podemos hacer, así es el fútbol nacional, si la hubiera metido, tal vez ganaban o tal vez no, hay muchas circunstancias y ahora vamos a encasillar las cosas, pero el hubiera no existe, creo que el fútbol es de momentos, si no pasó fue por algo, vamos a ver que sucede más adelante», afirmó Armando «Caya» Alonso a AMPrensa.com.