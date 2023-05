Este miércoles arribaron a la capital española los seleccionados nacionales

Redacción- Costa Rica estará compitiendo en el primer Campeonato del Mundo de pádel en silla de ruedas que se disputará del 12 y 14 de mayo en Madrid, España.

Este miércoles arribaron a la capital española los seleccionados nacionales conformado por Amalia Ortuño, Gilberto Pochet, Steven Enríquez, Joshua Chaves, Fabian Solís, y José Pablo Gil, el entrenador de la “Sele” será Carlos Ruiz.

La competencia tendrá lugar en la localidad de Serranillos del Valle donde estarán presentes diez países: España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Chile, Argentina y un combinado africano y Costa Rica.

Costa Rica estará en el Grupo A debutando este viernes ante España a las 9:00 am y el sábado en doble turno ante Marruecos a las 2:30 am y Francia a las 8:30 am hora tica.

“Luego de mucho esfuerzo por fin estamos listos para hacer historia en un deporte nuevo donde esperamos pronto sea una disciplina más para los paratletas de nuestro país”, indicó José Pablo Gil.

La Selección se estuvo preparando durante varios meses en el Club Pádel de Costa Rica ubicado en Santa Ana.

Reglas

La regla más significativa de este deporte adaptado, al igual que sucede en otros deportes de raqueta como el tenis, es la permisión de dos botes en lugar de uno antes de devolver la bola a campo contrario.

El tercer bote también está permitido cuando la pelota sale por la puerta, por el fondo o por el lateral de la pista para que el jugador tenga tiempo de salir y devolverla al rival.

Por otro lado el jugador debe permanecer en todo momento en contacto con la silla de ruedas. No está permitido que el deportista se impulse o frene con los pies en el suelo ya que podría favorecer su rendimiento durante el punto.

También es obligatorio el uso de cinturones o cinchas que mantengan al jugador sujeto a la silla de ruedas. Las sillas de ruedas se consideran también parte del jugador, por lo que no está permitido que la bola toque dicho elemento.

Tampoco puede ser tocada por otro jugador en los partidos dobles. Para el saque se debe golpear a la bola por debajo de los hombros.

Otro tipo de normas están sujetas a las federaciones o asociaciones regionales, pero también existe un tiempo para poder arreglar las sillas en caso de dificultad técnica (no más de 20 minutos) y en cualquier caso el árbitro puede limitar los cambios de campo según las condiciones de los deportistas.