Faerron ha sido blanco de críticas por sus indisciplinas en la cancha

Redacción – El gerente deportivo del Team, Roberth Garbanzo, asegura que la fama que se ha ganado Fernán Faerron ha hecho que sea rigurizado por la gente y hasta por los árbitros que ven diferente al defensor del equipo que nació grande.

Garbanzo sostiene que el zaguero de 22 años es muy rescatable, por lo que a lo interno de la institución están haciendo todo lo posible para que el futbolista salga de la zona tan complicada en la que entró, donde es blanco de una ola de críticas.

En as redes sociales le han llovido críticas y burlas a Faerron, que en el actual torneo ha sido sancionado por hasta morder un jugador o simplemente ser expulsado, lo que ha generado un ambiente complicado sobre el futbolista rojiamarillo.

Robert Garbanzo habló con Teletica Deportes Radio y señala que están tratando de ayudar al zaguero, con el fin de que recapacite con la única intensión que mejore su comportamiento para que así pueda salir adelante.

«Se ha equivocado totalmente, pero es un muchacho muy rescatable y estamos haciendo todo lo posible, acá en el Herediano no juzgamos, si no más bien nos ocupamos de ayudar a los muchachos y darles las armas para que puedan salir de esa zona que entró Fernán, yo nunca he escuchado nada del jugador fuera del campo de juego, siempre ha sido todo dentro de la cancha, la fama que se ha ganado Faerron ha hecho que la gente lo rigurise más y cuestione más en todo lo que ha hecho, así como los árbitros.

No lo estoy defendiendo, pero eso ha llevado que todo lo juzguen de una manera extraña. Estamos tratando de ayudarlo, debe recapacitar sobre eso, porque en el Herediano es una exigencia diferente, pero también en Herediano si lo tratamos de ayudar, los jugadores lo han acuerpado mucho, Fernán es un jugador interesante para nuestro fútbol», afirmó Robert Garbanzo a Teletica Deportes Radio.