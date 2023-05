Redacción- La pugilista Hanna Gabriels ha quedado fuera de su pelea contra Claressa Shields luego de que su prueba doping saliera positiva.

Dicha pelea se iba a efectuar el 3 de junio, sin embargo, ahora todo cambió y Hanna no estará presente en el combate.

Claressa Shields will now face Maricela Cornejo on June 3 after her scheduled opponent Hanna Gabriels was removed from the card on Thursday due to results from a Voluntary Anti-Doping Association test earlier this month, DAZN has announced. pic.twitter.com/x5bDbdtAP7

