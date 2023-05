Redacción- El Internazionale de Milán logró vencer al AC Milán 1-0 en un nuevo capítulo del Derby de la Madonnina y así volver a jugar una final de Champions tras 13 años de su última final europea.

Se salvó el Inter, tras un remate de larga distancia de Theo Hernández que pasó muy cerca del marco defendido por André Onana en cinco minutos del primer tiempo.

Se volvió a salvar el Inter, tras una fantástica jugada rossonera y Brahím Díaz sacó un remate raso muy suave que logró terminar en las manos de Onana en 11 minutos de la primera parte.

⏱️ 11'

Chance! Fantastic stuff out wide from Tonali, then Díaz is denied by Onana 😭#UCL #InterMilan 0-0 #SempreMilan #RednBlack

— AC Milan (@acmilan) May 16, 2023