Florenses verán la final por televisión

Redacción – Pese a la derrota florense con global de 4-1 las semifinales, Keysher Fuller, cree que el Saprissa no fue superior al Herediano en la serie.

Fuller asegura que haber cometido errores tanto en la ida como en la vuelta le pasó la factura al equipo que nació grande, que verá al Saprissa y Alajuelense en la final.

Desde la óptica del mundialista en Catar 2022 con La Sele, el Herediano cometió fallos que simplemente no se pueden cometer en una fase decisiva de un torneo.

Keysher Fuller habló con Zona Técnica y señala que los morados fueron justos ganadores, pero eso sí, deja claro que el Monstruo no superó al Tigre florense.

«Cometimos errores que el partido pasado no habíamos cometido. No superior, no siento que Saprissa fue superior, simplemente que cometimos errores que en semifinales o finales no se pueden cometer, por ende la derrota, fueron justos ganadores y ahora pensar en lo que viene, ya esto no puede pasar más y hay que poner las barbas en remojo», afirmó Keysher Fuller a Zona Técnica.

Los jugadores del Herediano se irán de vacaciones en los próximos días, mientras que Robert Garbanzo y Jeaustin Campos serán los encargados de definir cuáles jugadores siguen o no en el club de cara al próximo torneo.

Se espera que entre cinco a seis jugadores dejen la institución rojiamarilla debido al papelón en el torneo, que no tiene feliz a los miembros de Fuerza Herediana.