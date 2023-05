Blanco es muy respetado por los morados

Redacción – El aguerrido lateral derecho del Monstruo, Ricardo Blanco, asegura que en el cuadro morado no hay triunfalismos de cara a la vuelta de la Gran Final, pero eso sí, no oculta que en el plantel hay hambre de ser bicampeones.

Blanco es uno de los líderes del camerino del Saprissa, que es consciente que deberá doblegar esfuerzos si quieren noquear al León en San Juan de Tibás, ya que los erizos ganaron con marcador de 1-0 la ida realizada en el Morera Soto.

A sus 34 años, Ricardo no oculta la gran hambre que tienen en el Monstruo, que pese a que en la fase final se han visto superados por los manudos, en el equipo más grande del país esperan no fallarle a su gente en el decisivo encuentro en La Cueva.

Ricardo Blanco habló con amprensa.com y señala que lo más valioso será lo que puedan hacer dentro del terreno de juego, donde buscarán alcanzar la estrella 38.

«Lo más importante será hacer un gol rápido, empatar la serie y no hemos ganado nada, no hay triunfalismos, Saprissa tiene hambre de bicampeonato, no festejamos nada porque aún falta el paso más importante sí, pero tenemos hambre que es lo más importante, La Cueva es importante pero más importante lo que podamos hacer como jugadores dentro de la cancha», afirmó Ricardo Blanco a AMPrensa.com.