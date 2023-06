Fonseca es muy respetado en el deporte de los aros

Redacción – ¡De lujo! Pelicans PFC participará en la Champions League de básquetbol de América, donde se podrá topar con los mejores equipos del continente.

Pelícanos afina detalles para formar parte del certamen de baloncesto, que es organizado por la FIBA, por lo que la escuadra porteña se podría enfrentar con rivales calificados como Peñarol de Uruguay, Flamengo de Brasil y Quimsa de Argentina.

Estos son algunos rivales que podrían tener los puntarenenses, que están en busca de patrocinadores para costearse los gastos para formar parte de este prestigioso certamen, que podría ver al cuadro naranja en acción.

Este equipo de Puntarenas que salió campeón tico hace unas semanas, es comandado por Rodolfo Fonseca, que tiene contactos a nivel internacional y próximamente estará dando clínicas de baloncesto en Italia, Alemania y Bélgica en seis campamentos.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien fechas y se confirme la participación del equipo porteño en este torneo internacional.

Rodolfo Fonseca contó al programa Hoy en el Deporte que en los próximos meses participarán en Liga Latinoamericana de Campeones, donde podrán demostrar su clase.

«A mí me gusta la parte internacional y ahora vamos a la Liga Latinoamericana de Campeones, la Champions League de basketball de América. La Liga de Campeones pertenece a la FIBA, entonces los gastos son de pasajes y hotelería, los gastos no son tan altos, ósea podemos conseguir patrocinadores y más ahora ver a Pelicans siendo campeones, yo me quiero quedar en Puntarenas, estoy cómodo con el equipo», afirmó Rodolfo Fonseca, técnico de Pelicans a Hoy en el Deporte.

En el currículo de Fonseca destaca haber dirigido en países como Italia, El Salvador, Venezuela, Colombia y Panamá, pero de momento se ha topado un buen proyecto en Puntarenas, donde el timonel se ha ganado el cariño de su afición.