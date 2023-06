El mexicano tenía la vara muy alta después de la mundialmente exitosa y aún invicta sesión de Bizarrap con Shakira

Redacción- Al parecer a Peso Pluma no le irá tan bien con el argentino Bizarrap o viceversa.

El mexicano tenía la vara muy alta después de la mundialmente exitosa y aún invicta sesión de Bizarrap con Shakira (más de 523 millones de visualizaciones y contando) Quevedo (más de 509 millones de visualizaciones) o Nathy Peluso (más de 369 millones de visualizaciones), por contar las más exitosas.

Lo cierto es que, el productor argentino, se aventuró con el cantante de corridos tumbados y el resultado ya está en YouTube y rodando por las redes sociales.

No obstante, pese a la fiel fanaticada con la que ámbos cuentan, las primeras reacciones no fueron tan buenas, a diferencia de las que se podían leer cuando salió la «tiradera» de Shakira a su ex Gerard Piqué.

Literalmente esta fue mi cara al escuchar la nueva session del Bzrp con Peso Pluma pic.twitter.com/mwu7xysPw0 — yuls 💫 (@yuls_ar) June 1, 2023

Sin embargo, para muchos este junte era uno de los más esperados debido a la gran cantidad de fama que han alcanzado ambos en los últimos meses.