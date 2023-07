Fármacos adulterados también se han encontrado en otros países de la región como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Redacción – El Ministerio de Salud decomisó versiones falsificadas de los medicamentos Dolo-Neurobión N, Dolo-Neurobión XR y Neurobión en Coronado.

La obtención de estos fármacos se dio tras una denuncia que llegó a esta autoridad sobre la aparente venta de falsificaciones en un supermercado del mencionado cantón josefino.

Situación por la cual decidieron efectuar una inspección a dicho establecimiento, lo que les permitió corroborar la advertencia que les llegó días atrás.

Entre las características que se identificaron en las falsificaciones se encuentra que la mayoría de las tabletas están agrietadas o al tacto pierden el color y tienen diferentes tonos, indicativos de una de baja calidad.

Inclusive, otro de los aspectos es que algunos de los blísteres tienen cortado el texto con los datos en columnas del medicamento.

«Se enviaron muestras de los medicamentos decomisados para análisis de contenido y microbiológico al laboratorio oficial LAYAFA y se confirmó que la mayoría de los lotes no contienen alguno de los principios activos; además, se desconoce si poseen otros ingredientes no declarados que puedan ser peligrosos y no se tiene certeza de la procedencia de estos productos ni de sus condiciones de elaboración, almacenamiento, transporte y manipulación por lo que su consumo constituye un riesgo a la salud pública», afirma el ministerio en un comunicado.

La empresa Procter & Gamble Interamericas de Guatemala Ltda., titular de los registros sanitarios de estos medicamentos confirmó que los productos detectados son falsificados debido a las diferencias identificadas con respecto al producto original.

Esta compañía deja en claro que los lotes no han sido elaborados por el laboratorio fabricante y que no cumplen con la numeración establecida por la compañía.

Inclusive, detallaron que estos medicamentos falsificados se han encontrado en otros países de la región como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por el momento, esta alerta se da para los lotes detallados en el siguiente cuadro:

No obstante, Salud advierte que es muy probable que existan otros lotes en el mercado con las mismas características indicadas en las imágenes y tampoco deben ser utilizados.

Sobre los medicamentos originales

Los medicamentos originales poseen registro sanitario en Costa Rica son fabricados por Merck S.A. de C.V. de México y su venta es bajo prescripción médica por lo que solamente pueden ser vendidos o despachados en farmacias.