Tejeda apoyará a sus compañeros si no le toca jugar

Redacción- El experimentado volante patrio, Yeltsin Tejeda le dijo a Yashinquesada.com que es un orgullo estar en La Sele y ayudar a poder representar al país.

Yeltsin, comentó que él siempre ha dicho que es un orgullo estar en la selección, ya que puede seguir defendiendo los colores costarricenses.

La repentina convocatoria de Tejeda, se da tras la lesión de Roan Wilson y el estratega Luis Fernando Suárez decidió llamar al volante florense.

Lea también: Luis Fernando Suárez quiere mantenerse al mando de La Sele por mucho tiempo más

«Siempre lo he dicho es un orgullo estar en La Sele, la verdad es que como lo he dicho, no se le puede dar la espalda a la selección y espero venir a aportar. Voy a darlo todo; si no, voy a aportar en lo que se pueda de afuera», afirmó Yeltsin Tejeda a Yashinquesada.com.

Seguidamente, Tejeda resaltó que no se le puede dar la espalda a la Tricolor a pesar del mal momento que vive el combinado patrio bajo la gestión del entrenador colombiano.

Por otra parte, Yeltsin cerró diciendo que llega a darlo todo, sea desde el terreno de juego o sea apoyando a sus compañeros desde la banca.