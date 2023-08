Piden a las personas verificar la autenticidad de los sitios web a los que ingresan.

Redacción-El Banco Nacional (BN) alerta a la población sobre un timo que realizan los delincuentes para cometer fraude.

Se trata una modalidad en la que se hacen pasar por funcionarios municipales y contactan por teléfono a las personas para ofrecerle supuesta ayuda con diferentes trámites de servicios públicos, declaraciones de impuestos o gestiones bancarias, entre otros.

Los delincuentes aprovechan las situaciones comunes de la temporada, por eso el BN hace un llamado de prevención para que las personas se mantengan alerta y sigan las pautas de seguridad.

En las últimas semanas las municipalidades han sido enfáticas en que no realizan ningún tipo de llamado a los ciudadanos ni envían comunicaciones para tramitar las declaraciones de bienes inmuebles para el pago de impuestos municipales.

Piden estar atentos porque personas inescrupulosas utilizan todo tipo de temas en la agenda nacional para realizar llamadas con argumentos creíbles, pero falsos al fin, con el objetivo de concretar estafas.

David Hernández, director de Seguridad e Investigaciones del Banco Nacional aprovechó para recordarles a las personas algunos consejos de seguridad que deben tomar en consideración para evitar convertirse en víctimas de fraude o estafas, entre ellos:

Ninguna entidad bancaria le va a solicitar datos sensibles de seguridad: como los token, las claves, los pines, las contraseñas, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica o mensajes de texto.

Si le llaman para ofrecerle ayuda para algún trámite, en especial trámites bancarios, y le solicitan información de seguridad bajo un esquema de presión, en ese momento, se encuentra en presencia de un fraude.

«Cuelgue de inmediato y comuníquese con su entidad bancaria. No ingrese a links o enlaces que le envíen por medio de correos o mensajes que provengan de sitios o direcciones no oficiales, no utilice redes públicas para realizar sus transacciones bancarias. Ante cualquier duda verifique directamente con su entidad financiera, la prevención es la clave para evitar estafas y fraudes”, explicó Hernández.