Parker tuvo una rotura del ligamento cruzado

Redacción- El arquero del Cartaginés Darryl Parker, confesó que han sido momentos difíciles para él después de conocer el diagnosticó de su lesión y que lo mantendrá alejado al menos nueve meses del fútbol.

Parker, comentó que ha estado solo en su casa y desde su lesión ha tenido momentos complicados.

Además, resaltó que cada vez que piensa en la jugada se le vienen imágenes a la mente y por esa razón intenta estar concentrado en otras actividades.

«Han sido momentos muy difíciles. He estado en la cosa solo. Se me vienen imágenes a la mente, procuro estar ocupado para no pensar mucho», afirmó Darryl Parker a Columbia Deportiva.

El doctor brumoso Rivas, indicó que Darryl sufrió una rotura del ligamento cruzado y deberá someterse a una reconstrucción del ligamento, además de presentar una luxación en uno de los dedos de su mano en el juego ante Saprissa.