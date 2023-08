Wanchope salió molesto por las ocasiones falladas

Redacción- El entrenador brumoso Paulo Cesar Wanchope, declaró en conferencia de prensa que sus jugadores no fueron contundentes, ya que a pesar de que tuvieron pocas chances de gol no supieron definir.

Wanchope, indicó que es preocupante cuando no se crean opciones de gol, además de que tuvieron pocas chances y no lograron ser contundentes y eso preocupa ya que cualquier equipo podría ganarles por la mínima.

Además, resaltó que Santos llegó a ser un partido inteligente, pero el timonel blanquiazul recalcó que jugar muy seguido es un desventaja ya que no pueden entrenar los puntos más débiles del club.

«Preocupa cuando no se crean las opciones. Hoy fueron pocas y no fuimos contundentes. Pero el rival hizo su trabajo. Una de las desventajas de jugar muy seguido, es el no poder entrenar en lo que se falla. Uno desea entrenar durante la semana los centros, pases, remates. Tenemos que apelar al video y hacer entender a los muchachos que se puede corregir», afirmó Paulo Wanchope.

Seguidamente, el estratega del Cartaginés dijo que él desea entrenar todos los puntos posibles pero la seguidilla de juegos y el poco tiempo que les sobra lo usan para recuperar a los jugadores y no en entrenar.

Por otra parte, cerró diciendo que tendrán que usar más el vídeo para poder explicarle a los jugadores los errores a corregir dentro del terreno de juego.