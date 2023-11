La nostalgia musical de los años 90 está a punto de cobrar vida

Redacción- El emocionante «Back to the 90’s» está a solo un mes de distancia, y la cuenta regresiva ha comenzado.

La nostalgia musical de los años 90 está a punto de cobrar vida, y quedan pocas entradas disponibles para todos los amantes de la música de esta época.

La década de los 90 fue testigo del surgimiento de innumerables artistas icónicos que aún son reverenciados en la industria musical actual y «Back to the 90’s» reunirá a algunos de estos talentos como Magic Juan, Los Rabanes y Jimmy Bad Boy, para revivir los éxitos que marcaron una generación.

«Estamos emocionados de estar a solo un mes de este evento tan especial, la música de los años 90 tiene un lugar especial en el corazón de muchos, y ‘Back to the 90’s’ es la oportunidad perfecta para revivir esa época en familia ya que sabemos que todas las generaciones corearan los clásicos de los extraordinario artistas que traemos», afirma Juan Carlos Campos, CEO de ONE Productions

Pero eso no es todo. ¡El evento tiene un incentivo adicional para que los fanáticos se unan a la fiesta con estilo!.

ONE Productions invita a todos los asistentes a que desempolven sus atuendos inspirados en los 90, porque premiarán a los mejor vestidos con temática de la década. ¿Te gustaría ganar premios exclusivos?

Prepárate para sacar tu mejor looks de los años 90. Las entradas están a la venta a través de www.eticket.cr. Los precios van desde los 22.500 hasta los 44.500 colones, con una opción especial para los tarjetahabientes del BAC de adquirirlas con tasa 0.

Con «Back to the 90’s» a solo un mes de distancia, la emoción está en su punto más alto. Así que prepárate para una experiencia musical inolvidable.