Volante es clave en el esquema de Minor Díaz

Ciudad Blanca – El respetado volante aurinegro, Marvin Angulo Borbón, dice que desea llevar el inexplicable «ADN del Saprissa» al Municipal Liberia, donde trabajan arduamente en busca de seguir dando de qué hablar en la primera división tica.

Angulo se ha convertido en punto alto de los coyotes, que se alistan para sacar chispas ante el Bicampeón Nacional este 9 de noviembre a las 8:00 de la noche en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, que lucirá un llenazo espectacular en sus graderías.

A sus 37 años, Marvin es consciente lo que representa enfrentar al Saprissa, institución donde ganó 11 títulos, por lo que conoce a la perfección al Monstruo, donde aprendió muchas cosas que ahora busca llevar al cuadro liberiano, que comandado por Minor Díaz están causando ruido en el Apertura 2023, gracias al espectáculo que dan.

Marvin Angulo buscará ayudar al conjunto guanacasteco a hincar al Monstruo y en charla con la prensa deportiva, el volante se deshizo en elogios hacia los morados y de paso, pide a sus compañeros en Liberia no dejar de creer en busca de seguir la ideología ganadora que imparten en el equipo más ganador de Costa Rica.

“Lo que se ve en Saprissa es algo muy diferente, algo que uno estando ahí adentro no se explica cómo se da, pero no hay que dejar de luchar hasta el final, eso es el ADN del Saprissa e independientemente si uno va abajo en el marcador o empatando luchan hasta el final, siempre creen que pueden sacar el resultado, para ponerlo acá en Municipal Liberia no hay que dejar de creer en nosotros mismos, el trabajo día a día nos respalda y ojalá el jueves podamos sacar una linda victoria, darle esa alegría a la afición”, afirmó Angulo Borbón.

Se espera que Angulo vuelva a ver minutos con el conjunto pampero, luego de que superara con éxito un cuadro de Dengue, que lo mantuvo al margen del grupo durante varios días, pero eso sí, previo al juego ante los morados volvió a las practicas, por lo que se espera que vea acción.