Wright salió furioso con la labor arbitral

Redacción- El entrenador blanquiazul Mauricio Wright arremetió fuertemente ante la labor arbitral y principalmente ante Josué Ugalde, al decir que siguen de joda y de vacilón.

Wright, comentó que hace unos días atrás él mismo comentó que los arbitrajes deben estar a la altura de cada compromiso y que si eso no sucede no será justo para todos los equipos, ya que ellos deben mejorar pero los referís siguen estancados.

Además, resaltó que son conscientes de que todos los equipos se están jugando cosas importantes y los árbitros condicionan los juegos con decisiones totalmente fuera de lugar.

«Hace unos días dije que el arbitraje tenía que estar a la altura y que si eso no pasaba iban a disparar para todo lado y eso no es justo para ningún equipo. Acá todo mundo se está jugando muchas cosas, tienen que respetar el espectáculo, que respeten a nuestro portero, así como respetaron al de Herediano en una jugada que hasta fue menos, esto es una joda, es un vacilón, sigue la fiesta, no se ponen serios, tiran abajo el trabajo y una planificación que traemos», afirmó Mauricio Wright.

🗣 Mauricio Wright, técnico de Cartaginés: «Es una joda y un vacilón lo del arbitraje». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/b8VFRFM2Ff — FUTV (@FUTVCR) November 9, 2023

Seguidamente, el timonel del Cartaginés añadió que él pide respeto para el Cartaginés ya que el árbitro respeto al portero del Herediano pero a Kevin Briceño no lo cuido en una falta previa que terminó en el gol florense.

Por otra parte, cerró diciendo que lo de los árbitros es una joda, un vacilón y una fiesta, y que así tiran a la basura la planificación que realizan los equipos durante cada entrenamiento.