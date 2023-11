Piqué también afirmó que no es necesario conocer su versión de la separación con la colombiana

Redacción- Tras anunciar su retirada del fútbol profesional el pasado mes de abril, el legendario ex jugador del Betis, Joaquín Sánchez decidió explotar su faceta como humorista y presentador en el programa Joaquín, el novato.

El ex mediocampista tuvo de invitados a Ibai Llanos y Gerard Piqué, dos de los máximos referentes del mundo del entretenimiento digital, quienes además de enseñarle tips sobre ese tema, también se sometieron a entrevistas.

El andaluz se atrevió a preguntarle al catalán sobre la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales durante la semana.

Tras algunas risas entre los tres, el ex azulgrana contestó: “Yo estoy en más ahora”, después de que Joaquín le dijera “vamos a dejarlo en una”. “Estas rejuvenecido”, le replicó el conductor sorprendido.

Entre otros temas, también hablaron del último gran episodio mediático que vivió el ex defensor, el cual recorrió el mundo por cómo sucedieron los hechos: su separación de la cantante colombiana Shakira.

“Fuera de bromas, todas las historias tienen dos versiones ¿Por qué no conocemos la tuya?”, le planteó el sevillano. “Por qué no creo que sea necesario”, le respondió el ex defensor.